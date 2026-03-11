Венгерская делегация направилась на Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба"

Венгерская делегация для проверки состояния нефтепровода "Дружба" отправилась в Киев, сообщили венгерские СМИ со ссылкой на государственного секретаря Министерства энергетики Венгрии Габора Чепека. Во время брифинга на венгерско-украинском пограничном переходе он заявил, что цель поездки – "вести содержательный диалог за столом переговоров не только с киевскими властями, но и с представителями Еврокомиссии".

Ранее Будапешт объявил о создании комиссии, которая займется оценкой состояния нефтепровода. Украинская сторона утверждает, что "Дружбе" был нанесен значительный ущерб, и прокачка нефти невозможна.

По словам Чепека, комиссия уже провела в Братиславе переговоры со словацкими участниками энергетического рынка и властями этой страны, и они договорились о том, что Словакия присоединится к венгерской делегации. Комиссия также направила письмо заместителю премьер-министра Украины, ответственному за энергетические вопросы.

Правительство Венгрии утверждает, что неисправность на нефтепроводе уже устранена, и поставки нефти затягиваются из-за политического решения Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо Владимиру Зеленскому, в котором венгерская сторона заявила, что не будет поставлять дизельное топливо Украине, заблокирует выделение кредита ЕС и может ограничить экспорт электроэнергии.

На прошлой неделе Орбан опубликовал спутниковые снимки, которые, по его словам, доказывают отсутствие технических препятствий для возобновления работы нефтепровода "Дружба". Зеленский ответил, что подземный трубопровод не виден со спутника, видны только технические резервуары.