В Челябинске началось расследование из-за травм воспитанницы частного детсада

В Челябинской области началось расследование обстоятельств получения травм воспитанником детского сада.

Следователям попалась информация о том, что воспитанница одного из частных детских садов в Калининском районе Челябинска якобы стала жертвой воспитателя. Мать девочки убеждена, что её дочь стала жертвой физического насилия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщает челябинское областное управление СКР.