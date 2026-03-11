ИИ убыточен? Нейросети требуют все больше энергии

Пользователей ИИ в мире становится все больше, а нейросети потребляют все больше энергии. Соответственно, затраты ИТ-компаний на обслуживание вычислительных мощностей все время растут. Об этом пишет президент ГК InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

Она отмечает, что для функционирования генеративного ИИ корпорация Open AI (создатель ChatGPT) планирует потратить $600 млрд к 2030 году при прогнозе выручки в $280 млрд, то есть в два раза меньше. В прошлом году также был более чем двукратный убыток. С другими моделями ИИ происходит то же самое: фактически все они убыточные.

Такое положение дел неудивительно. По данным Hugging Face и Carnegie Mellon University, один запрос к текстовой модели потребляет в среднем около 0,00047 кВт*ч. Но если умножить это на число пользователей, то получаются аховые цифры: ChatGPT обрабатывает около 800 млн запросов в неделю, что составляет 350-400 МВТ*ч. В месяц это не менее 1,5 ГВТ*ч. Это серьезнейшие затраты, тем более в условиях роста цен на энергию. И расширение масштабов ИИ только увеличивает себестоимость, что еще больше удаляет компании от окупаемости ИИ.

На этом фоне в США уже начались осторожные публикации об ограниченности генеративных моделей и о том, что их качество перестало расти. А в конце прошлого года разработчики ИИ начали заявлять, что будут включать в свои модели рекламу, обращает внимание Касперская.