Россиянин выиграл золото в лыжной гонке на Паралимпиаде в Италии

Российский лыжник Иван Голубков на Паралимпийских играх в Италии завоевал золотую медаль в гонке на 10 км сидя. Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Второе место занял китаец Мао Чжунъу с результатом 24 минуты 22,1 секунды, а замкнул тройку лидеров его соотечественник Чжэн Пэн, который показал время 24 минуты 24,5 секунды. Голубков соревнуется в категории LW11,5, где выступают атлеты с нарушениями функций ног.

В свои 30 лет Иван Голубков носит титул шестикратного чемпиона мира и девятикратного обладателя Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Эта победа стала для российской сборной уже третьей золотой наградой на текущих Играх. Ранее первые места заняли горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжница Анастасия Багиян. Также российские атлеты уже положили в копилку команды две медали - их выиграли Варвара Ворончихина и горнолыжник Алексей Бугаев. Для самого Голубкова этот успех стал долгожданным, так как он смог попасть на Паралимпиаду только с четвертой попытки.

Паралимпийские игры в Италии продлятся до 15 марта. Всего в соревнованиях участвуют шесть российских спортсменов. Примечательно, что в этот раз атлеты из России используют национальную символику на Паралимпиаде впервые за последние 12 лет.