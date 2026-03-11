В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Удмуртии планируют отремонтировать более 100 км автодорог

В новом дорожном сезоне в Удмуртии планируют провести ремонтные работы по приведению в нормативное состояние дорог в Завьяловском, Можгинском, Воткинском районах, а также в Ижевске и Сарапуле.

В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на дороге к ФАП в деревне Карсашур Шарканского района был начат капремонт. Первым дорожники обновили участок от трассы Воткинск-Шаркан до поворота на деревню Порозово. Протяженность объекта составила 3,3 км. Теперь это современная двухполосная асфальтированная дорога. В 2026 году ремонт будет продолжен.

При формировании плана работ по нацпроекту участки региональных трасс и городских улиц, рядом с которыми расположены учреждения первичного звена здравоохранения, находятся в регионе в приоритете. В 2025 году отремонтировали 9 таких дорожных объектов, общая протяженность отремонтированной проезжей части составила почти 6 километров.

«Перед нами стоит важная задача – привести к нормативу социально важные для жителей нашего региона дороги. Если говорить о здравоохранении, то здесь цель - обеспечить комфортный, безопасный, а главное быстрый подъезд к медучреждениям, так как от скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей. Мы понимаем, что многие дороги, особенно если речь об отдаленных населенных пунктах, не ремонтировали годами. Поэтому на местах такие дороги включают в нацпроект одними из первых», - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Удмуртии планируют отремонтировать 57 участков дорог, общей протяженностью более 100 км.