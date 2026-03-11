11 Марта 2026
в россии
Политика В России
Фото: cikrf.ru

Назначены пять новых членов ЦИК – от Госдумы

Госдума избрала новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от нижней палаты парламента. Трое из пяти кандидатов уже являются членами ЦИК, двое – новички.

"Члены ЦИК избираются на 5 лет. В этом году истекают полномочия членов комиссии, избранных в 2021 году. ЦИК состоит из 15 членов: по 5 от президента, Совета Федерации и Госдумы. Совет Федерации уже назначил своих членов – они все входят уже в состав ЦИК текущего состава", - рассказал глава комитета ГД по регламенту Олег Морозов.

"Пять кандидатур от Госдумы: КПРФ выдвигает Евгения Калюшина (действующий член ЦИК от Госдумы), ЛДПР выдвигает Василину Кулиеву (депутат Госдумы), "Справедливая Россия" выдвигает Николая Левичева (действующий член ЦИК от Госдумы), "Новые люди" выдвигают Алену Булгакову (член Общественной палаты РФ), Константин Мазуревский выдвинут "Единой Россией" (действующий член ЦИК от Госдумы)", - добавил Морозов.

В итоге депутаты одобрили все выдвинутые кандидатуры. Поскольку Кулиева не сможет совмещать работу в Госдуме и ЦИК, ее депутатский мандат освободится.

Выборы депутатов Госдумы состоятся в сентябре 2026 года.

Теги: цик, госдума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

