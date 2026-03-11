ФСБ: Житель Владимирской области готовил атаки дронами по военным самолетам

Задержан житель Владимирской области, который готовил атаки дронами по авиационной технике Вооруженных сил РФ. Он действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в ФСБ России.

Мужчина через мессенджер установил контакт с украинским агентом. Тот, в свою очередь, организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотников, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств. Задержанный извлек это все из условленных мест и перевез к себе в квартиру.

В ФСБ добавили, что фигурант по указанию куратора неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в Москве. Во время подготовки к теракту он был задержан на территории Ивановской области.

В феврале на Кубани был задержан гражданин России, который по заданию украинских спецслужб планировал поджечь военный самолет на одном из аэродромов.