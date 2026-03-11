Госдума ввела ответственность для региональных чиновников, не выполняющих предписание ФАС

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении административной ответственности для чиновников, которые систематически не выполняют предписания антимонопольной службы.

Если должностное лицо в течение года три (и более) раза не выполняет предписание ФАС, касающееся регулирования тарифов, его будут дисквалифицировать (отстранять от должности) на срок до трех лет.

"У нас органы, которые занимаются тарифным регулированием, превратились в междусобойчики, которые часто решают вопросы кулуарно. Часто у РЭК общественная комиссия состоит, например, только из тех, кто предоставляет услуги, а тех, кто потребляет их, - нет", - прокомментировал законопроект депутат Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия").