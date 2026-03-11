"Уральские авиалинии" завершили вывоз туристов из ОАЭ

"Уральские авиалинии" завершили вывоз туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным перевозчика, после закрытия неба над Ближним Востоком с 4 по 10 марта было доставлено домой более 3 тысяч пассажиров. Всего было выполнено 18 специальных рейсов: 9 в Москву (Домодедово), 6 в Екатеринбург и 3 рейса в Сочи.

Первый борт вылетел из Дубая в Екатеринбург 4 марта и вернул в Россию 222 человека. В настоящее время "Уральские авиалинии" сократили количество планируемых рейсов в ОАЭ. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.

По данным АТОР, вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока завершится до 15 марта.