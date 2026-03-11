11 Марта 2026
Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Пермском крае судебные приставы списали кредитные долги участникам СВО на 968 миллионов рублей

В Пермском крае судебные приставы списали кредитные долги участникам СВО на 968 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В 2025 году более 6,5 тысяч пермяков, принимающих участие в специальной военной операции, освобождены от уплаты кредиторской задолженности. Судебные приставы Пермского края прекратили в отношении них свыше 22 тысяч исполнительных производств. Общая сумма списанных долгов составила 968 миллионов рублей.

В соответствии с действующим законодательством списанию подлежат задолженности по кредитам и ипотекам, если суд признал обязательства неисполненными. Условием является заключение контракта на прохождение военной службы сроком более одного года с 1 декабря 2024 года. Максимальная сумма обязательств, на которую распространяется эта мера, не должна превышать 10 миллионов рублей.

Для оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо в любой рабочий день обратиться с заявлением в структурное подразделение ГУФССП России по Пермскому краю, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат Главного управления. Также заявление о прекращении исполнительного производства участники СВО и их супруги могут подать дистанционно.

При подаче заявления необходимо указать номер исполнительного производства и предоставить копию документа, подтверждающего участие в боевых действиях. Супругам участников СВО необходимо предоставлять копию свидетельства о браке.

Теги: приставы, УФССП, участники СВО, долги


