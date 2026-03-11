Счетная палата вернула за год в бюджеты всех уровней почти 300 миллиардов рублей

Счетная палата России по итогам проверок в 2025 году выявила 4631 нарушение и недостатки на общую сумму более 1,5 трлн руб., сообщил глава аудиторов Борис Ковальчук.

1,5 трлн руб. – это почти 4% всего федерального бюджета РФ на 2026 год.

Ковальчук, выступая с докладом в Совете Федерации, отметил, что по итогам проверок значительно сократилось число нарушений, связанных с несоблюдением установленных требований к бюджетному учету и отчетности.

Экономическую значимость работы СП для государства и граждан аудиторы оценили в 653 млрд руб. – это в 4,4 раза больше, чем в 2024 году. "Из них 294,1 млрд руб. составил возврат средств в бюджеты всех уровней и организаций, что стало самым высоким показателем за всю историю ведомства. Для сравнения, сумма возвратов в бюджет в 2024 году составила 95,9 млрд руб., рост – более чем в 3 раза", - сообщил Ковальчук.