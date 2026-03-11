На юге Челябинской области ввели ограничения из-за непогоды

Госавтоинспекция Челябинской области объявила об ограничениях движения на юге региона.

Они действуют сегодня, 11 марта, с 12.00 до 17.00. Возможно продление, если погода не улучшится. Под ограничения движения попали автобусы и маршрутные такси (пригородные и междугородние рейсы), а также грузовики, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

Закрыты следующие участки дорог: Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (участок от Карталов до посёлка Бреды), Павловский – Айдырлинский Оренбургской области (км 0+000 – км 12+230), Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана (км 0+000 – км 176+374), Бреды – Синий Шихан (км 0+000 – км 50+927).