Правительство РФ все еще верит в "импортозамещение" авиапарка страны на 50% за ближайшие четыре года

Российские власти продолжают настаивать на возможности "импортозамещения" самолетов в авиапарке перевозчиков до 50% к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии Росавиации.

"По указу президента к 2030 году необходимо увеличить авиационную подвижность населения не менее чем на 50% к уровню 2023 года и довести долю отечественных самолетов в парке перевозчиков до 50%", - заявил Савельев.

"Обновление флота - еще один драйвер повышения авиаподвижности населения: в декабре 2025 года сертифицирован Ту-214, на финальной стадии Ил-114; "Аэрофлот" планирует закупить 200 МС-21 до 2033, подписан меморандум о поставке 100 Ту-214 для S7; продолжается работа по сертификации SSJ и МС-21 с отечественными двигателями ПД-8 и ПД-14", - сказал министр.

Он не уточнил, имеются ли какие-то конкретные сроки по завершению сертификации "Суперджета" и МС-21. На протяжении последних лет начало серийного производства постоянно откладывается.

Ранее экономисты из Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ заявили кабинету министров, что в текущей ситуации обновление за четыре года половины парка – это слишком оптимистичная цель, и можно говорить разве что об "импортозамещении" на одну треть.