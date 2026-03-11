Уральца отправили в колонию за оправдание терроризма в мессенджере

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о публичном оправдании терроризма. 54-летнего жителя Верхотурья отправили в колонию.

Напомним, в июле 2023 года уралец оставил комментарий в одном из мессенджеров. В нем он положительно высказался о деятельности представителей организации, признанной террористической по решению российского суда. В дальнейшем мужчиной заинтересовались сотрудники регионального управления ФСБ, было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ходе расследования были проведены допросы и изучены характеризующие материалы. Также по делу проведены психолого-лингвистическая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Кроме этого, состоялись допросы свидетелей и самого фигуранта.

Приговором суда ему назначено 5,5 лет колонии общего режима. Также уралец не сможет администрировать интернет-сайты и каналы в течение двух лет.