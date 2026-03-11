Мэр Хабаровска провел встречу с семьями участников СВО

В Музее истории города Хабаровска в преддверии Международного женского дня прошла встреча главы города Сергея Кравчука с семьями участников специальной военной операции.

«Мы понимаем, как непросто вам сейчас. Ваша поддержка и стойкость – это огромная сила. В прошлом году из городского бюджета мы направили около 300 миллионов рублей на поддержку семей участников СВО. Эта работа продолжается. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича, мы решаем вопрос выдачи земельных участков семьям военнослужащих – передано уже 40 участков. Право на бесплатное получение земли имеют Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Мужества. Мы ценим ваш вклад в воспитание наших защитников. Мы помним тех, кто отдал жизнь за Родину. И мы верим, что вместе, поддерживая друг друга, мы справимся со всеми трудностями», - обратился к женщинам Сергей Кравчук.

В ходе мероприятия мэр Хабаровска подробно рассказал о мерах поддержки, которые предоставляет администрация города членам семей участников СВО.

Также по поручению главы краевой столицы уже до 1 июля в Хабаровске начнется работа муниципального центра по работе с семьями военнослужащих, где можно будет получить консультации по всем интересующим вопросам.

В ходе встречи жены участников СВО задавали Сергею Кравчуку вопросы, в том числе и по поводу устройства и перевода детей в общеобразовательные учреждения, выделения жилья и участков под строительство дома, закупки спецоборудования для военнослужащих из Хабаровска, находящихся в зоне боев.

Глава города отметил, что все обращения были зафиксированы и будут отработаны в оперативном порядке.