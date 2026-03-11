Госдума займется ситуацией с работой органов опеки в Петербурге, где от рук педофила недавно погиб 9-летний ребенок

Госдума намерена разобраться в ситуации с полномочиями петербургских органов опеки в целом и в частности – с их действиями по отношению к семье 9-летнего мальчика, погибшего в январе от рук педофила.

Когда СМИ, следствие и общественники начали изучать ситуацию в семье, из которой был мальчик, выяснилось, что в школу он не ходил, а подрабатывал на парковке торгового центра, протирая автомобили от грязи.

Помимо мальчика в семье есть еще пятеро детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина говорила РИА Новости, что родителей убитого ребенка могут ограничить в родительских правах на других детей, если они не предпримут меры по нормализации ситуации в семье, которая находится "в социально опасном положении". Однако, позже прокуратура распорядилась прекратить расследование в отношении семьи, фокус сместился она органы опеки, которые, якобы, не предприняли меры по помощи семье в устройстве ребенка в школу.

Ситуацию сегодня обсуждали на заседании комитета ГД по делам семьи, детей и материнства. Его председатель Нина Останина отметила, что "семейное неблагополучие сегодня органы опеки очень широко трактуют". Она предложила разобраться с работой органов опеки в Петербурге, тем более, что директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская подтвердила наличие административных противоречий в ситуации с семьей из Петербурга.