Налоговики Челябинской области перебрались в новое здание

В Челябинске открыто новое здание налоговых органов Южного Урала.

В новом комплексе работают управление ФНС России по Челябинской области и две налоговые инспекции Челябинска. Это позволяет обеспечить принцип "одного окна" и современные стандарты сервиса для жителей и бизнеса.

"Мы говорим о новом качестве работы сотрудников налоговой службы, имея в виду новый офисный объект, который отвечает самым современным требованиям", - сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, его цитирует пресс-служба главы региона.