Из-за роста цен на топливо в Латвии может остановиться общественный транспорт

Транспортная система Латвии оказалась под угрозой коллапса из-за стремительного подорожания топлива. Такой прогноз озвучили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков.

Представители ассоциации предупредили, что без оперативного вмешательства государства со стороны властей перевозчики могут быть вынуждены приостановить пассажирские перевозки. На данный момент им не хватает 15 млн евро, а продолжающееся повышение цен на топливо лишь усугубит положение. В 2019 году средняя стоимость литра топлива составляла примерно 1,20 евро. К прошлому году эта цифра увеличилась на четверть, а в скором будущем ожидается, что цена превысит 2 евро за литр.

В Минсообщения Латвии признали риски и предложили встретиться для обсуждения проблемы. Однако там отметили, что раньше такая встреча уже была, и государство не может в срочном порядке покрывать все новые издержки. В договорах предусмотрена индексация раз в четыре года, а войну в Иране никто не предвидел.

Цена дизельного топлива на АЗС Латвии после нападения США на Иран выросла примерно на 20%, а цена 95-го бензина — на 5-7%. При этом власти Латвии поддерживают войну против Ирана.

Глава Минэкономики Латвии Виктор Валайнис накануне выразил непонимание в связи с резким ростом цен на автозаправках, обвинив продавцов в жадности.