Посол Джалали: Повреждение авианосца "Авраам Линкольн" было посланием для США

Удар по авианосцу США "Авраам Линкольн", нанесенный Ираном, являются посланием для Вашингтона. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали. Он утверждает, что судно получило повреждения.

"Повреждение авианосца "Линкольн" было посланием, которое, надеемся, агрессор получил", — цитирует дипломата РИА Новости.

5 марта ВМС Ирана ударили беспилотниками по находящемуся в водах Оманского залива американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Об этом заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Отмечалось, что пораженное судно было вынуждено спешно перебазироваться более чем на 1 тыс. км от занимаемой им территории.

Напомним, в тот же день глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США пожалеют из-за потопления иранского фрегата. 4 марта фрегат ВМС Ирана IRIS Dena подвергся атаке подводной лодки США и затонул в международных водах, недалеко от берегов Шри-Ланки. После удара торпеды на корабле начался пожар, затем последовал мощный взрыв. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.