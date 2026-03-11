Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: Задача четкая - ко Дню города открыть движение в переулке Брянском

Глава Хабаровска проконтролировал ход строительства дороги в переулке Брянском, которая свяжет улицы Воронежскую и Совхозную. Реконструкция переулка Брянского - это крайне важный для города объект, по завершении работ он значительно разгрузит автомобильное движение в активно развивающемся микрорайоне Ореховая сопка.

Реализация проекта проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом. Финансирование строительства объекта около 350 млн рублей.

Как доложили мэру Сергею Кравчуку строители, на данный момент здесь идут масштабные работы по переносу теплосетей. Подрядчик уже уложил новые трубы в котлован и завершает обустройство тепловых камер.

«Этот объект технически сложный из-за большого количества подземных коммуникаций. Мы столкнулись с вопросами водоотведения, но сейчас они решены. Специалистам поставлена задача - завершить работы, касающиеся тепловых камер, до установления стабильных плюсовых температур. Это позволит нам сразу после окончания отопительного сезона произвести врезку в существующую теплотрассу и приступить к финальному этапу дорожных работ. Задача стоит четкая: к концу мая, ко Дню города, открыть здесь полноценное движение транспорта», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Согласно проекта, автодорога в переулке Брянском будет трехполосной, вдоль нее проложат современную велодорожку шириной 2,5 метра и тротуар шириной 2,25 метра.