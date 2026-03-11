Российского производителя велосипедов Forward выкупил китаец

Китайский бизнесмен выкупил крупнейшее российское производство велосипедов – компанию Forward. Стоимость предприятия могла превысить 1 млрд руб. Лян Цзяньсюн, которому перешли права на бренд, контролирует группу группу Trinity, выпускающую велосипеды Trinx, пишет "Коммерсант".

Ранее Forward, производственные мощности которого находятся в Пермском крае, принадлежал бизнесмену Максиму Флигелю. Компания работает на рынке уже 20 лет.

Большая часть рынка велосипедов принадлежит в России импортным моделям. Значительная часть из них – китайские. Ритейлеры говорят, что в целом в последнее время спрос на велосипеды снижается из-за сокращения покупательной способности населения.