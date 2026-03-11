Захарова: К ООН имеются вопросы из-за отсутствия реакции на атаки ВСУ на Брянск

У России возникли вопросы к секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки ВСУ по гражданским объектам в Брянске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что секретариат ООН однозначно выступает против ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

"Раз эта фраза повторяется постоянно, и в нее не вносится никаких дополнений, тогда у меня два вопроса. Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают?" — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Сотрудники Секретариата организации "работают на те деньги, которые им мировое сообщество передает", добавила она.

По ее словам, сотрудники секретариата ООН превратились не в представителей "единого ооновского голоса", а в тех, кто лоббирует либо одну страну, либо группу стран.

"В этом смысле украинизация секретариата ООН, к сожалению, вещь не придуманная", - отметила Захарова.

Напомним, при ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек. 37 человек получили ранения. В больницы были доставлены 35 пострадавших, часть из них в тяжелом состоянии. В Брянск направлена бригада специалистов федеральных медицинских центров.