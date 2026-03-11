Скандально известный Виталий Милонов снова собрался баллотироваться в Госдуму

"Единоросс" Виталий Милонов в третий раз будет баллотироваться в Госдуму, об этом он сам заявил "Ведомостям". Известный резонансными и спорными заявлениями депутат вновь планирует выдвинуть свою кандидатуру в Южном избирательном округе Санкт-Петербурга.

Окончательное решение по вопросу выдвижения Милонова еще не принято, сообщил источник, близкий к петербургскому региональному отделению "Единой России". По одной из версий, гиперактивный депутат "поднадоел" политическим администраторам. "Эксклюзивность утрачена, и есть возможность безболезненной замены на других представителей такого же направления в политике", - отметил инсайдер. В ноябре 2025 г. Милонов был выведен из состава президиума политсовета петербургского отделения "ЕР".

Только за последнее время Милонов назвал проститутками женщин, требующих дорогие подарки на 8 марта, призвал запретить скидки в "Черную пятницу", предложил запретить россиянам есть майонез, предложил продавать секс-игрушки только по рецепту, проверить всех россиян на наркотики, запретить турецкие сериалы и выступил против женщин с татуировками и увеличенными губами.