Правительство Югры расширило перечень сил и средств постоянной готовности

Правительство Югры расширило перечень сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В него включены Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, а также подведомственное ему Управление автомобильных дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Правительства.

Решение принято по согласованию с Главным управлением МЧС России по Югре.

"Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий крайне важно оперативное взаимодействие всех служб. В таких условиях особое значение имеют восстановление автомобильных дорог и организация движения транспорта. Эта работа невозможна без участия профильного департамента", – отметил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе заседания правительства.

Полномочия ведомств предусматривают участие в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, восстановлении автомобильных дорог общего пользования на территории автономного округа и обеспечении движения транспорта на участках, в зоне возможных ЧС.

Включение департамента и Управления автомобильных дорог в перечень сил постоянной готовности позволит оперативнее восстанавливать транспортную инфраструктуру при ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивать бесперебойное движение транспорта в пострадавших районах и координировать работу профильных служб.