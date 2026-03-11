ВОЗ заявила об опасности "черного дождя" после ударов по нефтяным объектам в Иране

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о серьезном ухудшении состояния воздуха в Иране после ударов по нефтяным объектам. В воздухе находятся токсичные соединения, а очевидцы сообщают о "черном дожде" с высоким содержанием нефти. Всё это может вызвать проблемы с дыханием, ВОЗ призвала людей по возможности оставаться дома, передает Reuters.

Агентство ООН по вопросам здравоохранения, имеющее представительство в Иране, сообщило о многочисленных свидетельствах о дождях с высоким содержанием нефти на этой неделе. В понедельник Тегеран был окутан черным дымом после нападения на нефтеперерабатывающий завод.

"Черный дождь" и сопутствующие ему кислотные осадки действительно представляют опасность для населения, в основном для дыхательной системы", — заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на пресс-брифинге в Женеве.

Он заявил, что авиаудары привели к "массовому выбросу в воздух токсичных углеводородов, оксидов серы и соединений азота". Ученые отметили, что вдыхание или контакт с дымом или частицами может вызвать головные боли, раздражение кожи и глаз, а также затруднение дыхания. Длительное воздействие некоторых из этих соединений увеличивает риск развития некоторых видов рака, добавили они.