На Южном Урале жителям аварийных домов предложили переехать в больницу

В Верхнем Уфалее (город на севере Челябинской области) жителям аварийных домов предложили переехать в инфекционную больницу.

Информация о таком положении дел попалась следователям. Горожане вынуждены жить в разрушающихся домах с отключенными коммуникациями. При этом вместо переезда в благоустроенные квартиры им предлагают перебраться в реконструированные палаты бывшей больницы, построенной в начале 1990-х.

Жители отмечают, что даже после реконструкции в здании есть проблемы. Они опасаются, что в случае отказа от предложенных квартир их передадут другим, а им придётся ожидать нового жилья ещё несколько лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от коллег из Челябинской области доложить о деталях расследования, сообщает СКР.