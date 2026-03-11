В Свердловской области начали мониторить соцсети школьников в поисках запрещенного контента

Социальные сети школьников в Свердловской области начали проверять на запрещенный контент, небезопасный для детского восприятия. Об этом сообщила замгубернатора Татьяна Савинова.

По ее словам, минувшим летом региональные власти заключили соглашение с партнером, который отслеживает 4,6 млн профилей подростков в соцсетях. При обнаружении запрещенного контента, признаков деструктивного поведения или суицидальных мыслей, информацию в течение нескольких часов передают в министерство образования и конкретные образовательные учреждения. После этого специалисты проводят индивидуальную работу с семьей несовершеннолетнего.

Как отметила Савинова в эфире ОТВ, система мониторинга действует на постоянной основе и обеспечивает своевременное выявление опасных ситуаций. Так, в минувшем году из жизни пытались уйти несколько школьников от 9 до 13 лет. При этом, всего два года назад такой возрастной категории в группе риска не наблюдалось.