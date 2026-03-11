В полиции выяснили, что привело к избиению подростка толпой сверстников в Первоуральске

В полиции рассказали новые подробности инцидента в Первоуральске, где подростка избила толпа сверстников. В ведомстве выяснили, что привело к этой ситуации.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео, на котором группа несовершеннолетних нанесла подростку несколько ударов по голове и туловищу. Все происходящее снималось на камеру мобильного телефона. После этого прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, нанесшие побои безнаказанными не останутся.

"Когда рушится брак конкретной пары, как правило, отчасти виноваты оба супруга. Так считают опытные люди. А когда ребенок становится на опасную тропу, на мой взгляд, причину нужно искать в явных пробелах воспитательного процесса и в семье, и в учебном заведении, где он обучается", - отметил полковник Горелых.

По его данным, сотрудники полиции Первоуральска из подразделения ПДН среагировали оперативно, установив участников детского ЧП по "горячим следам".

"Сразу огорчу любителей посмаковать тему межнациональной розни и миграционных процессов. В этом случае и первое, и второе неуместно. Поясню подробнее. Подозреваемый подросток с недавних пор воспитывается матерью. С отцом детей развод. Всего у родителей три сына. На видео фигурирует средний, сейчас ему 15 лет. Мать родом из Кемеровской области, а экс-глава семьи из Башкирии. Волею судьбы оба оказались в Первоуральске, где после знакомства и поженились. Возможно, уход из семьи папы мог сказаться на дальнейшем поведении подростка. Вскоре он стал пропускать уроки в школе, мог применить насилие, как видно на роликах. Кстати, первая драка произошла еще в ноябре прошлого года, а вторая буквально накануне. При опросе предполагаемый нападавший юноша сказал полицейским, что якобы заступился за знакомых девочек. Насколько его слова правдивы, сейчас в территориальном ОВД детально разбираются", - рассказал Валерий Горелых.

В отношении матери подростка-дебошира представители МВД уже возбудили административное дело по статье о ненадлежащем воспитании собственного ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ). Ранее данная семья и дети на учете не состояли.

"В ближайшие дни в учебном заведении, ученик которого его "прославил", полиция проведет комплекс профилактических мероприятий и с педагогами, и с самим подрастающим поколением, и с их родителями, чтобы подобные разборки больше не повторялись. А если повторятся, стражи порядка подробно расскажут о последующих жизненных перспективах, предусмотренных действующим законодательством нашей страны со всеми, как говорится, вытекающими. А пока инспекторы ПДН взяли юного "героя интернета", что называется, "на карандаш", и прорабатывают вопрос о помещении его в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей в Екатеринбурге", - добавил полковник Горелых.

На ситуацию в Первоуральске обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU в СКР, он дал поручение руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования данного дела и уже установленных обстоятельствах.