Спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что Россия не предоставляет Ирану разведданные

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNBC заявил, что Россия сообщила о том, что не предоставляет Ирану разведданные.

"Вчера в ходе телефонного разговора с президентом [США Дональдом Трампом] Россия сказала, что не делится [разведданными]. <..> Вчера утром [зять американского лидера] Джаред [Кушнер] и я провели отдельную беседу с [помощником президента по международным делам Юрием] Ушаковым, который повторил то же самое", - приводит слова Уиткоффа ТАСС.

Ранее Ушаков сообщил о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. По его словам, темами часовой беседы, состоявшейся по инициативе американской стороны, стали конфликты вокруг Ирана и на Украине, ситуация с Венесуэлой. Это первый разговор Путина и Трампа более чем за два месяца и в том числе первый их контакт, о котором известно, с начала атаки США и Израиля на Иран.