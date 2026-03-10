В Свердловской области прекращено преследование экс-главы района за незаконную деятельность

Синарский районный суд Каменска-Уральского прекратил уголовное преследование бывшего главы Каменского района Сергея Белоусова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе объединенных судов Свердловской области.

Органами предварительного расследования он обвинялся по ст. 289 УК РФ - "Незаконное участие в предпринимательской деятельности". Уголовное дело поступило в суд с ходатайством Белоусова о прекращении уголовного преследования на основании истечения срока давности привлечения к ответственности.

Суд учел мнение прокурора, подсудимого и его защитника, ходатайство удовлетворил.

Уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям.

Отметим, ранее Белоусов также обвинялся органами предварительного расследования в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст 290 и ч.2 ст.285 УК РФ. Однако в декабре 2025 года следствие прекратило преследование на основании отсутствия в действиях С.Белоусова признаков состава преступления. В феврале 2026 года после утверждения обвинительного заключения уголовное дело по ст 289 УК РФ с истекшим сроком давности (истек в сентябре 2025) поступило в суд. 5 марта по итогам предварительного слушания судья прекратил производство по нему.



Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 15 суток.