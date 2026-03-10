У России – второе золото на Паралимпиаде в Италии

У России – второе золото на Паралимпийских играх в Италии. Его завоевала лыжница Анастасия Багиян, она победила в спринте в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин, передает Спортс.Ру. Россиянка преодолела дистанцию за 3 минуты 16 секунд.

Накануне первую золотую медаль на этих Играх в копилку России принесла горнолыжница Варвара Ворончихина – она выступала в супергиганте.

На этой Паралимпиаде россияне выступают под своим национальным флагом по решению Международного паралимпийского комитета.