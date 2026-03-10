Суд взыскал с Малика Гайсина 11,5 миллиона рублей в пользу завода "Исеть"

Малик Гайсин заплатит своему бывшему предприятию ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" более 11,5 млн рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд Свердловской области, удовлетворив иск представителей завода.

Напомним, что владельцем "Исети" являлся Малик Гайсин, однако предприятие было национализировано по иску Генпрокуратуры. Самого же предпринимателя обвинили в хищении у завода 256 млн рублей. Новые владельцы и инициировали судебное разбирательство.

Изначально гособвинение требовало взыскать с Гайсина 13,37 млн рублей, 11,47 из которых - убытки, а около 1,9 млн - проценты. Как сообщает ЕАН, к делу были привлечены третьи лица: ООО "Первоуральский хлебокомбинат", банк "Вятич" и Тимур Стукалов.

Суд постановил взыскать с Малика Гайсина в пользу завода 11 млн 547 тыс. 490 рублей 85 копеек убытков и 300 тыс. 516 рублей судебных расходов по оплате госпошлины.

Весной 2023 года суд отстранил Малика Гайсина от управления заводом "Исеть". Этому предшествовал арест свердловского бизнесмена. Причиной претензий силовиков стало то, что завод "Исеть" якобы сорвал гособоронзаказ.

Суть обвинения сводилась к тому, что Гайсин выдал займы подконтрольным организациям на 333 млн руб. под проценты и тем самым пытался похитить средства предприятия. Имущество завода решили изъять в счет государства. Сам Гайсин вину отрицал и заявлял о "рейдерском захвате", за которым якобы может стоять замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.