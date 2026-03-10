В Тюменской области пройдут всероссийские командно-штабные учения

В Тюменской области пройдут всероссийские командно-штабные учения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

К тренировке будут привлечены силы и средства регионального и муниципального звена Тюменской территориальной подсистемы РСЧС, органы самоуправления и силы гражданской обороны.

11 и 12 марта в ходе штабной тренировки будет дана оценка готовности служб к борьбе с паводком и природными пожарами. В рамках учений специалисты отработают действия по ликвидации последствий стихийных бедствий