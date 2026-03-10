10 Марта 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме хотят отменить усложнить призывникам оспаривание решений военкоматов

В Госдуму внесен законопроект (среди соавторов – "единороссы" Андрей Картаполов и Дмитрий Вяткин), усложняющий призывникам возможность опротестовать решение военкомата через суд.

Сейчас если призывник идет в суд и обжалует решение призывной комиссии, действие решения автоматически приостанавливается на время рассмотрения, призывник в это время в армию не уходит.

Если законопроект будет принят, приостановка решения военкомата будет оставаться на усмотрение суда, обращает внимание Telegram-канал Faridaily. Суд будет вправе приостановить решение военкомата при соответствующем обращении призывника.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за несвоевременную постановку на воинский учет при переезде. Теперь штраф за "забывчивость" можно будет взимать в любое время года, а не только в периоды проведения призывных кампаний. Для этого из статьи 21.5 КоАП РФ убрали формулировку "в период проведения призыва".

Размер штрафа остается прежним — от 10 до 20 тыс. руб.

Инициатива является продолжением принятого 4 ноября 2025 года закона о круглогодичном призыве, который предусматривает проведение медицинского освидетельствования и отбора в течение всего года и два периода отправки призывников на службу: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

