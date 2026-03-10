Добыто 20 млн биткоинов: до конца эмиссии остался последний миллион

К 10 марта 2026 года майнеры добыли 20 млн биткоинов из 21 млн, предусмотренных программным кодом. Теперь в распоряжении участников сети осталось менее 4,7% от всей возможной эмиссии. Несмотря на то, что основная часть монет была выпущена всего за 15 лет, добыча последнего миллиона растянется более чем на столетие - до 2139 года. Это связано с механизмом халвинга, который каждые четыре года вдвое снижает награду за создание новых блоков, планомерно замедляя приток криптовалюты на рынок, сообщает РБК.

Текущая рыночная капитализация уже добытых активов при курсе около 71 тысячи долларов превышает 1,4 трлн долларов. При этом интерес к дефицитному активу со стороны крупных игроков только растет: американские спотовые биткоин-фонды (ETF) с начала 2024 года привлекли под управление свыше 88 млрд долларов. Ограниченное предложение остается фундаментом экономики биткоина, делая его предсказуемым инструментом на фоне бесконтрольной эмиссии традиционных валют.

Эксперты отмечают, что динамика курса продолжает следовать четырехлетним циклам, завязанным на сокращении выпуска. В текущем периоде биткоин уже обновил исторический максимум, достигнув 126,2 тысячи долларов в октябре 2025 года. Генеральный директор VanEck Ян ван Эк подчеркнул, что к марту 2026 года рынок сформировал очередное ценовое дно. По мнению аналитиков, строгое соблюдение алгоритма халвинга подтверждает жизнеспособность традиционной модели роста главной криптовалюты.

