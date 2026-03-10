10 Марта 2026
Политика Москва
Фото: Накануне.RU

Дмитрий Песков объяснил перебои в интернете в Москве приоритетом национальной безопасности

В Москве жители не могут получить доступ к интернету. Официальный представитель президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со сложностями, которые возникают у предпринимателей из-за нестабильного доступа к глобальной сети.

По его словам, жалобы делового сообщества на технические сбои станут предметом тщательного дополнительного анализа. Пресс-секретарь подчеркнул, что любые текущие меры по фильтрации трафика продиктованы в первую очередь необходимостью защиты граждан, что является главной задачей в нынешних условиях, сообщает РБК.

Песков отметил, что все действия по ограничению работы интернет-ресурсов проводятся в строгом соответствии с российским законодательством. Он также добавил, что информация о подобных мерах предоставляется заблаговременно. Основной причиной временных неудобств в Москве и других крупных городах власти называют обеспечение безопасности, при этом признавая, что негативное влияние на коммерческий сектор требует детального изучения со стороны профильных ведомств.

В центре внимания оказался вопрос расширения "белого списка" - перечня критически важных онлайн-сервисов, которые должны функционировать даже при частичном отключении сети. В этот реестр включены банковские приложения, государственные порталы, социальные сети, мессенджеры и навигационные службы. Сохранение доступа к этим ресурсам рассматривается как способ минимизировать экономические потери при реализации защитных мер в цифровом пространстве.

