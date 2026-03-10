Российская нефть Urals продается в Индию дороже Brent

Российская нефть Urals начала поставляться в Индию с премией в $4-5 за баррель к стоимости Brent, сообщают трейдеры. А еще в феврале скидка на российскую нефть к Brent составляла $13 и продолжала дешеветь.

Все изменилось после начала военных ударов США и Израиля по Ирану. Поставки углеводородов из стран Персидского залива снизились. Минфин США выдал специальное временное разрешение Индии на покупку российской нефти, которая в текущий момент находится на танкерах в море.

Благодаря наличию большого количества российской нефти на морских судах, как под санкциями, так и без них, нефтеперерабатывающие заводы Индии смогут быстро увеличить закупки и стабилизировать свою деятельность, пишет Bloomberg.

Индия увеличила закупки российской нефти после начала СВО в 2022 году, покупала ее со значительными скидками и в больших объемах. США в итоге пригрозили Индии карательными пошлинами и другими санкциями, и сделки почти прекратились. Но с началом войны в Персидском заливе Индия потеряла альтернативный источник нефти.