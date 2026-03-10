Караван из танкеров и сухогрузов движется к Ормузскому проливу

Караван, в который вошли нефтяные танкеры и сухогрузы, движется по направлению к Ормузскому проливу. Об этом свидетельствуют данные портала Marinetraffic.

По его информации, суда следуют организованной колонной и уже приближаются к узкому участку пролива. Среди них — суда Neon, Elite и Genesis Alpha, а также ряд сухогрузов, пишут "Известия".

9 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. "Она уже начала сокращаться, а хранилища в регионе заполняются нефтью, которую никак не вывезти, или очень сложно вывезти, или очень дорого вывозить", - сказал он. Президент уточнил, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально.