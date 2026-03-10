10 Марта 2026
Политика В России
Фото: Накануне.RU

ФАС запрещает рекламу в Telegram из-за ограничений Роскомнадзора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит признаки нарушения закона в размещении рекламы в Telegram. Ведомство пояснило, что Роскомнадзор уже принимает меры по ограничению доступа к этому мессенджеру, а также к WhatsApp*, YouTube и VPN-сервисам. Согласно части 10.7 ст. 5 закона "О рекламе", бизнес не имеет права рекламировать свои товары и услуги на площадках, которые государство официально ограничило в доступе.

Служба напоминает, что закон прямо запрещает рекламные интеграции на ресурсах нежелательных или экстремистских организаций, таких как Instagram* и Facebook*. Однако этот же запрет теперь касается любых информационных ресурсов, доступ к которым ограничен по решению властей. ФАС подчеркивает: как только Роскомнадзор вводит технические меры против площадки, любая коммерческая активность на ней становится незаконной.

Ответственность за подобные нарушения несут сразу две стороны: и тот, кто заказал рекламу, и тот, кто ее распространил. Антимонопольный орган намерен строго следить за соблюдением этих норм, чтобы пресечь финансирование платформ, работа которых в России официально ограничена или запрещена.

*принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Теги: telegram, реклама, закон,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

