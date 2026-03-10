Игорь Бабушкин: Свыше 500 многоквартирных домов капитально отремонтируют в этом году в Астраханской области

"Свыше 500 многоквартирных домов капитально отремонтируют в этом году в Астраханской области", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона уточнил, что для большинства МКД предусмотрено обновление и ремонт фасадов, что крайне актуально для Астраханской области, так как здесь расположено большое количество действительно красивых нестандартных зданий, которые необходимо сохранить.

Одно из таких зданий расположена в Астрахани на улице Кирова, 20. Этот жилой дом был построен еще в 1948 году. Ранее здесь обновили крышу и коммунальные сети. Сейчас специалисты активно ведут фасадные работы.

"Для того чтобы сохранить исторический вид здания, применяют современные технологии. Так, с помощью 3Д печати восстановлены отдельные архитектурные элементы балконов. Все работы должны завершить до конца апреля", - сообщил Игорь Бабушкин.