"Урал" решил не продавать билеты на матч с "Арсеналом" из-за переноса игры в манеж

Екатеринбургский ФК "Урал" выступил с заявлением по ситуации с билетами на матч с тульским "Арсеналом". В свободной продаже для болельщиков их не будет.

Ранее стало известно, что игра 24-го тура Первой лиги из-за экстремальных погодных условий пройдет в манеже на улице Фестивальная, 10. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, в связи с заменой площадки болельщикам надо получить новый билет, соответствующий схеме расположения зрительских мест в манеже.

"Из-за ограниченной вместимости манежа входные билеты смогут получить только обладатели абонементов и ранее купленных билетов на этот матч", - заявили в клубе.

Получение билетов на игру 15 марта организовано в фирменном магазине "Урала" в ТРЦ "Гринвич" с сегодняшнего дня и до субботы, 14 марта, включительно, с 10.00 до 22.00. Для получения билета необходимо предъявить абонемент или ранее купленный билет именно на этот матч. Выдача будет производиться в соответствии с категорией абонемента (билета).

"В связи с ограниченной вместимостью манежа, билеты в свободную продажу запущены не будут. Просьба остерегаться мошенников", - предупредили в "Урале".

Болельщиков просят как можно быстрее получить билеты, так как количество мест ограничено.

Напомним, что в марте уральских футболистов ждет еще один домашний матч – против красноярского "Енисея". Где пройдет эта встреча, пока неизвестно.