В СПЧ возмущены приглашением диаспор к разрешению школьных конфликтов

Привлекать для разрешения школьных конфликтов лидеров диаспор недопустимо, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. Так он прокомментировал сообщение о том, что это рекомендуется в Татарстане.

Он отмечает, что тем самым власть "закрепляет за диаспорами полуофициальный статус решал", поднимая их общественный авторитет и легитимизируя их как посредников между государством и гражданами. Национально-культурные автономии должны заниматься только культурной работой, но по факту они имеют большой вес, а в условиях продвижения темы многонациональности России он увеличивается еще больше.

"Это прямой переход на неформальную систему общественных отношений и регулирование вне правовых процедур и правил. А диаспоры были, есть и будут в значительной степени институтами иностранного влияния и центрами управления этническими ОПГ, источником системной коррупции. При этом совершенно не удивительно, что предложение о привлечении диаспор для решения конфликтных ситуаций в школах появилось не где-нибудь, а в Татарстане", - написал Кабанов.

"Это все равно что в 90-е Министерство образования предложило бы для решения конфликтов в школе обращаться к тамбовским, солнцевским, казанским и т.д. До боли нездоровая инициатива, за которую вообще нужно отстранить тех, кто ее выдумал, от работы с детьми", - считает Русская община Воркуты.