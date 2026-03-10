Индонезия ограничит доступ детей к соцсетям

Министр коммуникаций Индонезии Мэутия Хафид подписала регламент, запрещающий детям до 16 лет иметь аккаунты на "высокорисковых" платформах — YouTube, TikTok, Roblox, Facebook*, Instagram* и др. Страна пополнила список тех, где начали принимать меры для ограничения доступа детей к соцсетям.

В Индонезии дети с 13 лет смогут использовать платформы, которые считаются менее рискованными, в то время как более рискованные платформы будут доступны только с 16 лет. Отмечается, что цель - обеспечить безопасность подростков.

Санкции направлены на цифровые платформы, которые не выполняют свои обязательства по защите детей, говорит Хафид. На них есть опасный контент, взаимодействие с незнакомыми людьми, развивается зависимость от этих цифровых платформ. По данным министерства, почти 80% индонезийских детей активно используют онлайн-платформы.

Правительство, ссылаясь на данные ЮНИСЕФ, заявило, что около половины индонезийских детей сталкивались с контентом сексуального характера в социальных сетях, половину это шокировало. Заявление прозвучало через день после того, как Индонезия вынесла предупреждение компании Meta* за неспособность пресечь азартные онлайн-игры и дезинформацию на своих платформах.

Запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет ранее ввели Австралия, Малайзия и Испания, многие другие страны - в процессе.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская