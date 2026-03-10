Песков: Путин и Трамп не обсуждали снятие санкций с экспорта российской нефти

Тема снятия части американских санкций по экспорту российской нефти детально не фигурировала в разговоре президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что "как последствие для мировой экономики - это всем хорошо известно, и Трампу, и Путину".

"Те действия, которые предпринимались Соединенными Штатами, имеется в виду ограничения по нефти, связаны с попытками стабилизировать ситуацию на глобальных энергорынках на фоне ситуации в Персидском заливе", - цитирует Пескова ТАСС.

9 марта вечером помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить ряд "крайне важных тем", связанных с текущим развитием международной обстановки. Акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

После разговора Трамп заявил, что США отменят часть своих санкций против нефтяной отрасли других стран, чтобы снизить цены.