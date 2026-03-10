Школам рекомендовано увеличить перерыв на обед до 30 минут

Роспотребнадзор внес поправки в Рекомендации по организации питания учащихся школ. Если прежде на обеденный перерыв выделялось 20 минут, то теперь дано на 10 минут больше.

Ранее исследование ОНФ показало, что половине российских школьников некогда нормально поесть: средняя продолжительность перемены на питание составила всего 17 минут. Из этого времени нужно вычесть еще несколько минут на вспомогательные действия, так что чистое время на прием пищи вряд ли дотянет и до 15 минут.

Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина считает, что решение Роспотребнадзора правильное.

"Дети не должны есть на бегу и не должны никуда торопиться. Еда все-таки должна быть осмысленной. За 20 минут они действительно не успевают, а иногда им подают холодную пищу, потому что те, кто занимается питанием, не успевают ее подогреть", — рассказала депутат.

Главный детский гастроэнтеролог минздрава Ростовской области Ольга Лебеденко отмечает, что заболевания органов пищеварения у детей как в регионе, так и по всей России, занимают второе место в структуре соматической патологии детского возраста. К концу обучения в школе заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у 80% старшеклассников. И если у учеников начальной школы ведущее место принадлежит функциональным расстройствам, то у подростков — хроническим гастритам.