Роскомнадзор отреагировал на сообщения о сбоях связи в Москве

Роскомнадзор рекомендовал направить в Минцифры вопросы о сбоях связи и мобильного интернета в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

Москвичи с вечера пятницы жалуются на проблемы со связью и мобильным интернетом в центре столицы, свидетельствуют данные профильных порталов. Сообщается, что чуть дальше от самого центра мобильный интернет работает частично: открываются лишь некоторые сайты из белого списка.

6 марта "Коммерсантъ" сообщил, что перебои со связью в Москве могли произойти из-за "внешних ограничений". По данным источников издания, операторам связи поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах столицы.