В России появился первый долларовый миллиардер, заработавший на частной медицине

В российском списке Forbes появился первый долларовый миллиардер, заработавший состояние на частной медицине – бывший главный акушер-гинеколог Москвы, доктор медицинских наук Марк Курцер. Он является основателем и совладельцем одной из крупнейших в стране частных медицинских компаний – сети клиник "Мать и дитя". За год стоимость акций "МД Медикал Груп" выросла на Мосбирже почти на 45%, а капитал Курцера оценивается примерно в $1,3 млрд.

У Курцера также есть доли в биотехнологических стартапах, например, в компании по разработке лекарств для репродукции человека.

До этого в список Forbes попадали только россияне, заработавшие на фармацевтическом производстве или продаже лекарств.

Курцер много лет работал в ведущих столичных центрах акцшерства и гинекологии, возглавлял Центр планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте. В начале нулевых занялся бизнесом, получил от правительства Москвы участок земли под строительство перинатального центра. Затем стали открываться клиники сети и их филиалы, в подмосковье появился элитный госпиталь Лапино, где вели беременность и рожали многие российские звезды, жены бизнесменов и политиков.

В 2016-м Курцера избрали академиком Российской академии наук по отделению медицинских наук за внедрение ряда новаторских методик в акушерстве и гинекологии, в том же году он впервые в России провел открытую операцию на плоде с врожденным пороком развития Spina bifida (расщепление позвоночника).