10 Марта 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Верховный суд РФ утвердил изъятие аэропорта "Домодедово"

Верховный суд России не удовлетворил кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика, утвердив решение об изъятии компаний группы "Домодедово".

Как сообщает ТАСС, заседание прошло в закрытом режиме.

Первая жалоба Каменщика касалась аргумента Генпрокуратуры о том, что бизнесмен являлся резидентом Турции и ОАЭ, а значит, - был иностранным инвестором, владеющим стратегическим активом в РФ. 30 января Верховный суд отказался рассматривать эту жалобу. Потом Каменщик подал вторую жалобу в Верховный суд на решение о национализации его компании.

Аэропорт Домодедово был приватизирован на аукционе 29 января. Новым владельцем стала структура аэропорта Шереметьево, она предложила 66 млрд руб. за этот актив.

Теги: верховный суд, аэропорт домодедово


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

