10 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
Политика За рубежом
Фото: AP Photo / Evan Vucci

СМИ: Ракеты для систем ПВО, которые хочет Киев, быстро расходуются на Ближнем Востоке

Запасы ракет для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке, сообщает газета New York Times.

Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что в первые сутки конфликта на Ближнем Востоке было использовано 800 ракет Patriot. Украина же, по его словам, не имела такого количества ракет с 2022 года.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal отмечала, что от войны США с Ираном выиграет Россия, поскольку залпы иранских ракет расходуют необходимые Украине ракеты-перехватчики Patriot. В статье говорится, что еще до начала иранской кампании ВСУ крайне не хватало ракет для зенитных комплексов Patriot. Во многом именно благодаря этому России удалось поразить многие объекты и вызвать большие проблемы в Киеве.

Теги: пво, ракеты, украина, ближний восток


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

