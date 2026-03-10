В школах и детском саду Шурышкарского района ЯНАО детей кормили просроченными продуктами

В школах Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа детей кормили просроченными продуктами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство выявило нарушения в организации питания.

Установлено, что в четырех образовательных учреждениях осуществлялось хранение продуктов питания в нарушение санитарных требований, продукты питания использовались с истекшими сроками годности, а уборка в производственных помещениях своевременно не осуществлялась.

В этой связи прокуратурой района в школы и детский сад внесены представления, по результатам рассмотрения которых выявленные нарушения устранены, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении директоров учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации населения).